Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 515 bini, can kaybı 453 bini aştı, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 515 bini, can kaybı 453 bini aştı, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 247 bine yükselirken can kaybı 120 bin 256'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 920 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 965 bin 512'ye, can kaybı 46 bin 842'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 503 bin 507 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 561 bin 91'e, can kaybı 7 bin 660'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı 313 bin 963 oldu. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 500'e yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 10 bin 907 artarak 378 bin 171'e ulaşırken 12 bin 539 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 201 bin 297 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 288'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 300 bin 469'a yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle uygulanan karantina döneminde halkın en çok televizyon önünde vakit geçirdiği bildirildi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 292 bin 348'e çıkarken son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı ülkede ölü sayısı 27 bin 136'da kaldı. İspanya'da 12 gündür Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 514'e, toplam vaka sayısı 238 bin 159'a, iyileşenlerin sayısı 180 bin 544'e ulaştı.

Fransa'da can kaybı 29 bin 603'e yükselirken vaka sayısı 158 bin 641, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 73 bin 887 olarak açıklandı.

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Ağustos'a kadar uzatıldı

Slovenya hükümeti, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'dan gelecek olanlara 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

Irak'ın Kerkük kentinde son 24 saatte aynı hastanede çalışan 5 doktora Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.

Senegal'de salgın nedeniyle mart ayında ara verilen eğitime sınav sınıflarında 25 Haziran'dan itibaren yeniden başlanması kararı alındı.

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jessye Ella Ekogha'da Kovid-19 tespit edildi.

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'de de Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

Kanada Federal Hükümetinin salgını nedeniyle işlerinden olan Kanadalılara sağladığı mali desteğin uygulanma süresi 2 ay daha uzatıldı.

Avustralya Turizm Bakanı Simon Birmingham, 3 ay daha kapalı tutulmasına karar verilen ülke sınırlarının yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini söyledi.

Azerbaycan'da 1 Temmuz'a kadar geçerli karantina uygulaması, 1 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA