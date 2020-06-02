Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü
02.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 623 artarak 29 bin 937'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 12 bin 247 artışla 526 bin 447'ye ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 237 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 237 artarak 10 bin 167'ye yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 771 artışla 93 bin 435'e ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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