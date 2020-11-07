Kovid-19 karantinasındaki kişinin hastalanan kedisini belediye tedavi ettirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 karantinasındaki kişinin hastalanan kedisini belediye tedavi ettirdi

07.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:57
Kovid-19 karantinasındaki kişinin hastalanan kedisini belediye tedavi ettirdi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ev karantinasına alınan bir kişinin hastalanan kedisi, İlkadım Belediyesince tedavi ettirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ev karantinasına alınan bir kişinin hastalanan kedisi, İlkadım Belediyesince tedavi ettirildi.

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evde tedavi ile izolasyon süreci devam eden bir kişi, kedisinin hastalanması üzerine İlkadım Belediyesinden yardım talep etti.

Belediye ekipleri, hastalanan kediyi alarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürerek muayene ve tedavi ettirdi. Kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, gazetecilere, bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken, diğer taraftan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle ev karantinasında olan hayvansever bir vatandaşın rahatsızlanan hayvanının tedavisi için belediyeden yardım talebinde bulunduğunu belirten Demirtaş, "Bizim için her canlının yaşamı önemlidir. Sokakta yaşayan yardıma muhtaç dostlarımızın her zaman yanındayız. Onların yaşama tutunması ve onlarla kurduğumuz bağ, bizler için çok önemli. Yeryüzündeki hiçbir canlıyı birbirinden ayırmadan aynı sevgi ve şefkatle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

İlgili Haberler

Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, tedavi sürecini anlattı (2)
Kovid-19'u 58 günde yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, tedavi sürecini anlattı (2)
Son dakika gündem: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kovid-19'u atlattı
Son dakika gündem: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kovid-19'u atlattı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı evinde karantinaya alındı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı evinde karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Coşkun Göğen Demet Özdemir
Spor Falcao Ali Koç Emre Belözoğlu Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla Ölü Türk Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 karantinasındaki kişinin hastalanan kedisini belediye tedavi ettirdi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 14:10:05. #1.15#
title