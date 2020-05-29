Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
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Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor

Fransa'da yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), hastalığı hafif atlatan kişilerde bile antikor üretimine yol açtığını ortaya koydu.

Kovid-19, hastalığı hafif atlatanlarda bile antikor üretimi sağlıyor
29.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:55

Fransa'da yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), hastalığı hafif atlatan kişilerde bile antikor üretimine yol açtığını ortaya koydu.

Dailymail gazetesinin haberine göre Fransa'da Pastör Enstitüsünden araştırmacılar, Kovid-19'un, hastalığı hafif geçirenlerde bile antikor üretimi sağlayarak, bu kişilerin bağışıklığını artırdığını keşfetti.

Araştırmacılar, ülkenin doğusundaki Strasbourg kentinde iki hastanede salgını hafif atlatan 160 sağlık personelinden kan örneği alarak inceledi. İki farklı antikor testi yapılan kan örneklerinde bu kişilerin yüzde 99,4'ünün Kovid-19 semptomları taşıdıktan 13 gün sonra virüse karşı antikor geliştirdikleri ortaya çıkarıldı.

Antikorların virüsü etkisiz hale getirme yeteneği bulunuyor ve enfeksiyondan sonra haftalar içinde güçlü bir şekilde gelişiyor.

Bir insanın Kovid-19'a yakalandığının işareti olarak görülen antikorların, insan vücudunu yeniden enfeksiyon kapmaya karşı koruduğu henüz ispatlanmadı.

Diğer yandan Kovid-19'u hafif geçirenlerde, antikor seviyeleri neredeyse tespit edilemeyecek kadar düşük oluyor. Bu da antikorların testlerde görünmemesine neden oluyor.

Çalışmada elde edilen bulgular MedRxiv dergisinde yayınlandı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 939 bin 353'e ulaşırken, virüs nedeniyle 362 bin 798 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

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