KOÜ'lü mühendis adayları TEKNOFEST 2020'ye belediyenin atölyesinde hazırlanıyor Gaziantep'te yapılacak Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'ye değerlendirme aşamalarından geçerek katılım kazanma sürecinde son değerlendirme aşamasına kalan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü ve Mühendis Beyinler Kulübü...

Gaziantep'te yapılacak Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'ye değerlendirme aşamalarından geçerek katılım kazanma sürecinde son değerlendirme aşamasına kalan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mekatronik Kulübü, Makine Mühendisliği Kulübü ve Mühendis Beyinler Kulübü öğrencileri, hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mühendislik atölyesinde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinin gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modelinin bünyesinde üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Akademi Üniversite kapsamında kurulan atölyelerde yenilikçi teknoloji projeleri geliştirmek isteyen öğrencilere bilimsel ve teknolojik altyapı desteği ile sosyal ve idari hizmetler anlamında kolaylık sağlanıyor.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri de Gaziantep'te düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020'ye, belediyenin Akademi Üniversite Genç Mekan - Garaj'da (GM Garage) hazırlanıyor.

Mekatronik Kulübüne üye olan öğrenciler TURKSAT tarafından düzenlenen Model Uydu Yarışması, ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı (IHA) Yarışmasına, Makine Mühendisliği Kulübü öğrencileri ise ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına hazırlanıyor.

Mühendis Beyinler Kulübü öğrencileri de TÜBİTAK tarafından düzenlenen ROKET Yarışmasına hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA