Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara'dan müjdelerle döndü
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Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara'dan müjdelerle döndü

Ankara'ya bir dizi ziyaret gerçekleştiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ankara'dan müjdelerle döndü.

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara'dan müjdelerle döndü
03.07.2020 08:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:08

Ankara'ya bir dizi ziyaret gerçekleştiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ankara'dan müjdelerle döndü. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Aydın Milletvekilleri olmak üzere çeşitli ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirerek Köşk'e dönen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Haftaya Ankara programı ile başladığını belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Ankara temaslarının ardından yaptığı açıklamada "İlk ziyareti AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımsı Mehmet Özhaseki'ye yaptık. Bu ziyaretin ardından İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik" diyerek Ankara temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

"Köşk'e yapılması planlanan projeler hız kazandı"

Köşk İlçesinin kent kimliğine doğrudan katkı sağlayacak ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri projelerin başında gelen Millet Bahçesi'nde ön görüşmelerin tamamlandığını söyleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "İlçemizde yapmayı planladığımız Millet Bahçesi ve yapımı devam eden Kültür Merkezi Projesi için görüşmelerimizi tamamladık. Kültür Merkezi Projemizin en kısa zamanda tamamlanarak hayata geçirileceğinin sözünü aldık. Bunun yanı sıra ilçemize yeni spor tesisleri kazandırmak için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla yaptığımız istişare olumlu sonuçlandı. Buradan hemşehrilerimize yeni spor tesislerinin müjdesini veriyorum" dedi.

"İlbank'tan Köşk Belediyesi ekonomisine tam not"

Ankara temasları kapsamında İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaretini de değerlendiren Başkan Güler, "Belediye ekonomisini güçlendirmek için İlbank'tan tam destek aldık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Köşk Belediyesi İlbank'a olan toplam borçtan 10 Milyon TL'sını, düşük bütçe geliri olmasına rağmen 15 ay gibi kısa bir sürede ödedi. Bu sayede Köşk Belediyesi ekonomik anlamında kaybettiği itibarına yeniden kavuştu. İlbank Genel Müdürümüz Yusuf Büyük de çalışmalarımızda bizlere her zaman destek olacaklarını belirtti. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Araç filosu güçlendiriliyor

Araç filosunun belediye hizmetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Araç filosu belediye teşkilatının hizmet yapabilmesi için olmazsa olmazıdır. Göreve geldiğimizde tüm araçlarımızın bakımlarını a'dan z'ye tamamladık ve filomuza yeni araçlar ekledik. Fakat ilçemize bağlı 28 mahallemize hizmet için hala yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Bu nedenle filomuza yeni araçlar kazandırmak için girişimlerde bulunduk ve güzel sonuçlar elde ettik. İlçemize çok güzel haberlerle dönmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizlere destek olan başta Aydın Milletvekillerimiz; Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim'e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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