Kortlarda Yıldırım fırtınası!
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Kortlarda Yıldırım fırtınası!

Kortlarda Yıldırım fırtınası!
Bültenler - Haberler | Güncel

Yıldırım'ı bir spor kenti yapmak, sporu taban yaymak, gençlerin ve çocukların fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için önemli yatırımları ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, çalışmalarının meyvelerini topluyor.

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler Melih Anavatan ve Yusuf Aydın katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde ederek, Yıldırım'ın gururu oldular.

Bursa'da düzenlenen ve 125 sporcunun katıldığı, Türkiye Tenis Federasyonu Büyükler Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Melih Anavatan, tüm rakiplerini yenerek turnayı şampiyon tamamladı. Turnuvanın grup aşamalarında; Kocaeli'nden Ege Arda Bakar'ı, İzmir'den Milli Tenisçi Sarp Erdinç'i, Bursa'dan Berke Yıldırımlar'ı mağlup eden Anavatan, uzatmaya giden final karşılaşmasında ise Samsun Play Tenis Kulübü'nden Kağan Özden'i yenmeyi başardı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Yıldırım Belediyesporlu Melih Anavatan, elde ettiği puanlarla İzmir'de düzenlenecek 16 Yaş Milli Takımı belirleme turnuvasına katılmaya hak kazandı. Yıldırım Belediyespor Kulübü tenisçilerinden 10 yaşındaki Yusuf Aydın ise, Kocaeli'nde düzenlenen 12 Yaş Tenis Turnuvası'nda, ikinci olmayı başardı. Yusuf Aydın, turnuvanın grup aşamasında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale çıktı. Final müsabakasını kaybeden Aydın, turnuvayı ikinci tamamladı. Yıldırım Belediyesporlu Yusuf Aydın Bursa 10 yaş klasmanında birinci sırada yer almaktadır.

'SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Elde ettikleri başarılarla Yıldırım'ı gururlandıran Melih Anavatan ve Yusuf Aydın'ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak, sporu teşvik etmek için ilçemize herkesin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri kazandırdık. Yıldırım'ı spor ve sportmenlikle birlikte anılan bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Genç sporcularımızdan Melih Anavatan katıldığı turnuvada şampiyonluk elde ederken, Yusuf Aydın evladımız ise ikinci olmayı başardı. Bize bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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