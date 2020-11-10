Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
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Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi

10.11.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:04
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, salgın kurallarına uyularak düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi.

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, salgın kurallarına uyularak düzenlenen törenle, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün önce durumu ağırlaşan Demirel, yoğun bakım servisine alındı. Dr. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kentte bazı hastanelerde başhekim ve başhekim yardımcılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Demirel için Pelitköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Salgın tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Demirel'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa defnedildi. 

GERİYE O VİDEOLAR KALDI

Öte yandan Dr. Habib Demirel, salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde Kızılay tarafından hazırlanan gıda paketlerini sokak sokak gezerek, vatandaşlara dağıtıp, destek olmuştu. Türk Kızılayı Samsun Şubesi de sosyal medya hesabından, vefat eden Demirel'in Kızılay ekibiyle birlikte vatandaşlara erzak, pide, maske dağıttığı anlara ait videoları paylaşarak üzüntülerini paylaştı


Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi
Koronavirüsten ölen Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Demirel, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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