Koronavirüsten ölen aile hekiminin meslektaşı eşi de yaşama tutunamadı

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da koronavirüse yenik düşen aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in (51), 42 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören kendisi gibi aile hekimi olan eşi Nuray Sevim de (50) yaşamını yitirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 27 Kasım günü nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisi gibi aile hekimi olan, Elife Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli eşi Nuray Sevim'in de aynı gün yapılan testte koronavirüse yakalandığı belirlendi. Sevim çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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