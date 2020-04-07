Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Onur Okan, Karaköse, Sağlık

Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın

anlattı."YÜZÜMÜZE FARK ETMEDEN DOKUNUYORUZ"Yüze dokunma hareketlerinin fark edilmeden yapılan davranışlar olduğunu ifade eden Psikiyatrist Demirci, birinci adımın bu durumu fark etmek olduğunu söyledi.

07.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:07
Koronavirüs önlemi: Yüzünüze dokunmamak için bunları yapın
anlattı.

"YÜZÜMÜZE FARK ETMEDEN DOKUNUYORUZ"

Yüze dokunma hareketlerinin fark edilmeden yapılan davranışlar olduğunu ifade eden Psikiyatrist Demirci, birinci adımın bu durumu fark etmek olduğunu söyledi.

Fark etmede zorlanan bireylerin bir yakınlarından kendilerini uyarması konusunda yardım isteyebileceğini belirten Demirci, "Böylece koronavirüsü kendimize bulaştırma riskini de azaltma şansına sahibiz. İkinci aşamamız dokunma davranışımızı değiştirmektir. Bizim beynimizde, karşımızdaki kişilerin davranışlarını yorumlayan bir merkez vardır. Karşımızdaki kişinin mimiklerinden, davranışlarından, hareketlerinden biz de o hissiyatı alırız. Burada empati gibi düşünebiliriz. Empati de buradan gelen bir yetenektir. Karşımızda kaşınan birini görmek bizim de kaşınmamıza sebep olur bu nedenle bu tür bir durumda kaşınan birini izlemek yerine dikkat odağımızı dağıtmak adına başka bir şeyle ilgilenmek daha akılcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU HAREKETLERİ 1 DAKİKA BOYUNCA UYGULAYIN"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Psikiyatrist Onur Okan Demirci, 1 dakika boyunca yapılabilecek egzersizleri şöyle sıraladı:

"Yüzünüze dokunduğunuzu fark ettiğinizde bunu değiştirmek için 1 dakika süre boyunca ellerinizi birbirine kenetleyerek sıkıca tutabilirsiniz. Ellerinizi kalçalarınızın altına koyarak 1 dakika bekleyebilir ya da bir zamanlar çok meşhur olan stres topunu 1 dakika boyunca sıkarak davranışı değiştirmeyiz deneyebiliriz."

"NOT ALABİLİRSİNİZ"

1 dakikalık önerilerin haricinde, not alma tavsiyesinde de bulunan Demirci, "Not almak, bu tür davranışların değişiminde önemli olabilir. Örneğin bunu yaptığınız anı fark ettiğinizde 'televizyon izlerken yüzümün kaşındığını hissettim' daha sonra 'elimi götürdüm, kaşıdım ve rahatladım' şeklinde nerede nasıl fark ettiğimizi ve hissiyatımızı yazarak bunları not aldığımızda fark etmeyi sağlayabiliriz. Fark ettikçe bunu değiştirme şansına sahip olabiliriz" dedi.

"TETİKLEYİCİ DURUMLARI AZALTABİLİRİZ"

Bazı durumların elleri yüze götürmeyi tetiklediğine dikkat çeken Demirci, "Örneğin, gözlüğünüz düşüyordur ve siz sürekli gözlüğünüzü yukarı doğru itiyorsunuzdur, gözlük bağı kullanabilirsiniz. Tırnak yeme alışkanlığı çok sık görülür bunun için de tırnakları mümkün olduğunca kısa kesebilir veya çok sık kullandığımız eldivenleri evde kullanarak tırnak yeme alışkanlığının da önüne geçebiliriz. Saçlarınız yüzünüzün önüne düşebilir ve bu da yüze dokunma hissi yaratabilir. Saç bağı kullanabiliriz. Yüzünüze elinizi götürmeye odaklı bir his hissettiğinizde de dikkat odağınızı değiştirebilir ve mutlaka bir uğraş bulmaya çalışmalıyız" diye konuştu.

Bazı insanların kaşıntısının alerjik durumlarda da ortaya çıkabileceğini belirten Demirci, "Böyle bir durum varsa mutlaka hekiminizden alerjiye yönelik bir ilaç alabilir ve bunun azaltılmasını isteyebilirsiniz. Temel olarak davranış değiştirme yoluyla yapacağımız durumlarla elimizi yüzümüze götürme oranlarında azalma sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.


- Karaköse

Kaynak: DHA

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