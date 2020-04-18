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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle İBB'nin bir aylık gelir kaybı 1 milyar 250 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeler için de paket açıklanması gerektiğini belirterek, İBB'nin bir aylık gelir kaybının 1 milyar 250 milyon olduğunu söyledi.

18.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:59
Koronavirüs nedeniyle İBB'nin bir aylık gelir kaybı 1 milyar 250 milyon lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen minibüsçüler, taksiciler ve boğazda taşımacılık yapan teknelerin temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Belediyelere yeterli desteğin verilmediğinden söz eden İmamoğlu, Türkiye'nin en dinamik ve sahada en fazla vatandaşa dokunan kurumları olan belediyelerle ilgili, henüz mali paket açıklanmadığını belirterek şöyle dedi:

"Belediyelerin merkezi idareden gelen gelirleri, payları var. Onlar düşecek zaten. Bunun yanı sıra belediyelerin muhtelif gelirleri var. Şu anda bizim 1 aylık gelir kaybımız, 1 milyar 250 milyona çıktı. Bir başka örnek vereceğim: Dünyanın muhtelif belediyeleriyle görüşüyorum, Tokyo'dan Seul'e, Melbourne'den Los Angeles'a, Berlin'e, Paris'e, Milano'ya varıncaya kadar. Dünyanın birçok ülkesinin açıkladıkları paketin içinde, yerel yönetimlerle ilgili de ciddi bir paketler var. Güney Kore'deki yüzde 35'e yakın. Dolayısıyla zorluklarımız var. Yine de bu dönem sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. İnşallah bu zorlukları hep beraber aşarız."

"YILIN KALAN 6 AYI YARALARI SARMA ÇABASIYLA GEÇECEK"

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Şu anda belli ki bu süreç, Haziran sonuna kadar sürer. Yılın kalan 6 ayı, hepimizin yaralarını sarma çabasıyla geçecek. 2021 yılının da kendimize gelme çabası içinde geçeceği söz konusu büyük oranda. Böyle bir zaman dilimi, büyük özverilerle, büyük fedakarlıklarla ortadan kalkacak. Sükunetle ve anlayışla süreçleri yönetelim. Belediyenin bütçesi, bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın. Bizim, sadece hiçbir yerde eksik kalmamanın büyük çabası içinde olduğumuzu lütfen bilin. Bu duyguyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İBB'DEN 12 GÜNDE 550 BİN KİŞİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDU"

Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantılarda konuşan İmamoğlu, olağanüstü bir dönem yaşandığını, son 12 günde 550 bin kişinin İBB'den yardım talebinde bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"2 ay sonra hastalık bitecek, her şey güllük gülistanlık olacak değil. Gireceğimiz yeni dönem, her yönüyle eskisi gibi olmayacak. Yeni kuralları konuşacağız. Bütün sistemleri dünya tartışıyor. Böyle bir döneme hazırlık adına, çok geniş düşünmeli, hep beraber istişare etmeli, ortak akılla kararlar almalıyız. Toplu taşımanın geleceği ne olacak? Yarınlarda, bu yaşadığımız korona gibi süreçlerin etkisiyle alınacak yeni kararlarla, fiziki düzenlemelerimiz nasıl olmalı? Bütün bunları tartışacağız. Konu artık, minibüsçü ya da halk otobüsçü konusu değil; konu artık, bütüncül bir toplum sağlığı ve ulaşım konusu. Masadaki sorunlarınızı biliyorum. Makul zamanlarda buluşarak, çözüm üretme konusunda da tartışacağımız ortamlarımız olacak."

"BELEDİYELERE YAPILACAK NAKDİ YARDIMI BEKLİYORUZ"

Taksiciler, tek-çift plaka uygulamasına geçildiğini, yakıt ve gıda desteğine ihtiyacı olduklarını belirtirken dezenfektasyon ve maske talebinde bulundu. İmamoğlu talepler karşısında şunları söyledi:

"İnsanların hayatını kaybettiği bir ortamı yaşıyoruz. Önce bu sağlık sorununu çözmemiz lazım. Sonra, vatandaşların yoksulluğunu çözmemiz gerekiyor. Temel gıda ihtiyaçlarına katkı sunmamız gerekiyor. 12 gün önce açtığımız kayıt sistemine başvuran kişi sayısı 550 bini aştı. Gerçekten büyük bir zorluk ve aynı zamanda sorumluluk. Bu 550 bin kişinin yanında, biz, 230 bin aileye de yardım yapıyoruz. 550 bin, yeni kayıt. İBB ve bütün belediyeler, çok büyük bir gelir kaybı içinde. Şu anda belediyelerin kasasına girecek, nakdi anlamda açıklama yapılmadı henüz. Bunu bekliyoruz. Buna rağmen, var olan imkanlarımızla insanlarımıza katkı sunmak, nefes aldırmak, bir ailenin evinde aç kalmaması konusunda politikalarımızı devam ettireceğiz. Bu politikalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Normalin ötesinde bir süreç yaşıyoruz Türkiye'de siyasal anlamda. Bir de pandemi süreci var. Ama bizim kalbimiz sizinle. Adaleti, vicdanı önde tutan ve şehrin geleceğinin kazandığı bir sistem yaratma çabası içindeyiz. Sorunları; ortaklaşarak, konuşarak çözüme kavuşturacağız."

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