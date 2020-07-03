HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi

Dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgını, 2020'nin başlangıcından bu yana küresel olarak neredeyse her boyutta etki oluştururken, sınır kapılarının kapanmasıyla da birlikte ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkilediği görüldü.

Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi
03.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:30

Dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs salgını, 2020'nin başlangıcından bu yana küresel olarak neredeyse her boyutta etki oluştururken, sınır kapılarının kapanmasıyla da birlikte ulaştırma ve lojistik endüstrisini etkilediği görüldü. Böylelikle Kovid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press'in Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, koronavirüsün ulaştırma ve lojistik endüstrisini de etkilediği görüldü. Böylelikle Kovid-19'un lojistik sektöründe brüt katma değerine yüzde 6,1'lik oranda azalmayla etki ettiği görüldü. Bu bazı ülkelerde 0,9 düşüş ile görülürken, bir dönem salgının merkez üssü olan İtalya'da yüzde 18,1 düşüş yaşandığı saptandı. Küresel sevkiyatın ise 2019 yılına oranla 2020 yılında yüzde 7,5 oranında küçülmesi bekleniyor. Diğer bir etkilenen sektör ise havacılık olurken hava taşımacılığının hacminin küresel olarak yüzde 19 azaldığı belirlendi.

Ajans Press; nakliye, lojistik, ulaşım ve havacılık anahtar kelimeleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl nakliye ile alakalı basına 4 bin 407 haber yansıdığı tespit edilirken, lojistik ile alakalı 16 bin 172 ulaşım ile alakalı 48 bin 363, havacılık ile ise 11 bin 269 haber çıktığı kaydedildi. Özellikle Kovid-19 ile birlikte seyahat yasaklarının başlamasının havacılık ve kara yolu taşımacılığa etki ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Ekonomi
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Ekonomi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Ekonomi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Ekonomi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha...
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Erdoğan Saruhan Oluç Esra Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cenk Eren Ebru Şallı Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Zeljko Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Şiddet
Şu an buradasınız: Koronavirüs nakliye ve lojistik sektörünü dünya çapında etkiledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:50:02. #1.14#
title