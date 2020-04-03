Koronavirüs kaynaklı can kaybı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 105'e, Tunus'ta 18'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 22 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 105'e çıktığını açıkladı.

Fevrar, ülkede 185 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam enfekte sayısının 1171'e ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında ölü sayısı 83, vaka sayısı 986 olarak duyurulmuştu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 18'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülke genelindeki vaka sayısının 40 artarak 495'e ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki dün yaptığı açıklamada ölü sayısının 14, vaka sayısının 455 olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA