Koronavirüs ile Mücadelede Fark Yaratan Ekip
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Koronavirüs ile Mücadelede Fark Yaratan Ekip

COVİD-19 salgını dünya genelinde o kadar büyük bir soruna neden oldu ki, hayat adeta durma noktasına geldi.

Koronavirüs ile Mücadelede Fark Yaratan Ekip
28.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:50

COVİD-19 salgını dünya genelinde o kadar büyük bir soruna neden oldu ki, hayat adeta durma noktasına geldi. Dünya ile benzer şekilde hayatı durduran ve çeşitli yasaklar ilan eden Türkiye'de de birçok ölümlü vaka yaşandı. Ancak yeni bir ekip zor zamanlarda sağlık çalışanlarının yardımına koştu.

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi olarak kendisini tanıtan bir grup önemli işlere imza atıyor. Özellikle de sağlık ekipmanlarını hazırlayan ve kullanıma sunan bu grup, önemli bir fark yarattı. Şimdiye kadar yarım milyondan fazla yüz siperliğini sağlık çalışanlarına teslim ettiler. Böylece sürekli olarak virüs ile yan yana olan sağlık ekiplerine büyük destek verildi.

Yerli mühendis grubu önemli açıklamalarda bulundu

Bu grubun yaptığı açıklamalar gerçekten de takdir edilecek boyuttaydı. Kısa bir süre önce İtalya'da da yine benzer gruplar faaliyet gösteriyordu. Avrupa'daki gönüllü gruplar solunum cihazları için önemli parçaları 3 boyutlu yazıcıda üretmişti.

Çeşitli basın kuruluşlarına yapılan açıklamalarda, "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi olarak Covid-19 ile mücadele için bir araya gelen büyük bir aileyiz. Gücümüzü, ağa kayıtlı 3 binden fazla kişi ve kurumun tamamen gönüllü emeklerinden alıyoruz. 18 Mart 2020 tarihi itibariyle binlerce siperliği, gönüllü üreterek, sağlık personellerinin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamış olmaktan gururluyuz. Bu sürecin parçası olarak bireysel çabası ile, kendi kurum, isim ve markaları ile üretim yapan, hammadde desteğinde bulunan, ürünlerin dağıtımında rol alan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bu ekibin kurucuları da değerli açıklamalar yaptı. 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı, "Birçok ilde sağlık çalışanlarımızdan tarafımıza ulaşan yüz siperliği talepleri karşılanmış durumda, yeni gelen talepler için ise daha önce duyurduğumuz matbaa modelini üretip teslimatını yapmaya devam ediyoruz" diyerek işin detayları hakkında bilgi verdi. Sizce bu tüm gruplar artırılarak virüs ile mücadeleye destek verilebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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