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Koronavirüs günlerinde en çok "görüntülü konuşma" sevildi

Barem'in araştırmasına göre, Türkiye'de salgın sürecinde en çok kullanılan ve sevilen dijital uğraşlar arasında başı yüzde 85 ile görüntülü konuşma çekti.

Koronavirüs günlerinde en çok
13.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:38

Barem'in araştırmasına göre, Türkiye'de salgın sürecinde en çok kullanılan ve sevilen dijital uğraşlar arasında başı yüzde 85 ile görüntülü konuşma çekti.

Barem tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan süreçte meşgul olunan teknolojik uğraşlara ilişkin araştırma gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre, salgın günlerinde ilk defa veya eskiye göre daha çok gerçekleştirilen uygulamalar arasında hem en yaygın olanı hem de en sevileni görüntülü konuşma oldu.

Evde kalınan sürede vakit geçirilen dijital uğraşlar arasında yüzde 85 ile başı görüntülü konuşma çekerken, görüntülü konuşmayı, yüzde 78 ile sosyal medyada vakit geçirmek, yüzde 72 ile film izlemek, yüzde 65 ile online alışveriş yapmak ve yüzde 58 ile online eğitim almak takip etti.

Görüntülü konuşma oranı kadınlarda yüzde 90'a, 18-34 yaş arasındaki gençlerde ise yüzde 95'e çıktı. Oranın en düşük olduğu emeklilerin ise yüzde 69'u görüntülü konuştuğunu belirtti.

Bu kişilerden görüntülü konuşmayı değerlendirmeleri istendiğinde, yüzde 72'si memnun olduğunu bildirdi. Memnun olmayanların oranı sadece yüzde 15'te kaldı. En yüksek memnuniyet yüzde 78 ile kadınlarda görüldü.

İnternetten film izlemek genç işi bir uğraş

İnternetten film izleme oranı yüzde 72 olarak gerçekleşirken, bu oran 18-34 yaş grubunda yüzde 88'e, AB sosyoekonomik grubunda yüzde 84'e, öğrenciler arasında ise yüzde 97'ye çıktı.

İnternetten film izlemekten memnun olanların oranı yüzde 49 iken, bu rakam gençlerde yüzde 61, öğrencilerde yüzde 73, lise eğitimli grup ve kendi hesabına çalışanlarda yüzde 57 olarak gerçekleşti. Üst yaş grubunda ise internetten film izleyenlerin oranı yüzde 47'ye, izleyenler arasında internetten film izlemeyi olumlu değerlendirenlerin oranı yüzde 24'e kadar düştü.

Online eğitim oranı yüzde 58 olurken, bu rakam 18-34 yaş gençlerde yüzde 70'e, AB ses grubunda yüzde 72'ye, öğrenciler arasında yüzde 94'e çıktı. Online eğitim alanlar içinde memnun olanların oranı yüzde 46, memnun olmayanların ise yüzde 43 oldu.

Online alışverişte yaş arttıkça memnuniyet azalıyor

İzolasyon sırasında üç kişiden ikisi (yüzde 65) online alışveriş yaptığını belirtti. Yaş arttıkça, eğitim ve sosyoekonomik statü azaldıkça online alışveriş azalıyor. Online alışverişten memnun olmayanlar yüzde 46, memnun olanlar yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Yaş arttıkça memnun olanların oranı azalıyor, 55 ve üzeri yaş grubunda yüzde 26'ya kadar düşüyor. Sosyoekonomik grup yükseldikçe memnuniyet artıyor.

Bu dönem sosyal medya kullananların oranı yüzde 78 oldu. Yaş arttıkça kullanım azaldı. Gençlerde yüzde 90 iken, 55 üstünde yüzde 56'ya kadar düştü. Memnun olanların oranı yüzde 40, memnun olmayanların ise yüzde 45 olarak belirlendi.

"Bu süreç, yeni dijital dünyanın ısınma dönemi"

Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız, yaptığı değerlendirmede, korona günlerindeki "evde kal" sürecinin özellikle teknoloji sektörü için bir anlamda sınav dönemi olduğunu bildirdi.

Dijital teknolojilerin ve özellikle online alışverişin normalin çok üstünde kullanıldığını aktaran Binyıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemi 'yeni dijitalin ısınma dönemi' olarak adlandırabiliriz. Zorunluluktan gerçekleşen bazı uygulamalar sıkıntı vermiş olsa da bazıları hayatımızda kalıcı olmaya aday. Mobil telefon sektörünün görüntülü konuşmaya önem vermesi gerektiği çok açık. İnsanlar sevdikleri ile bir araya gelemedikleri zamanlarda görüntülü konuştular ve bundan çok memnun kaldılar. Yeni normal düzende de bu alışkanlıkların devamı için ürün ve hizmet kalitesinin yüksek tutulması gerekiyor"

Kaynak: AA

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