Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
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Kocaeli, Derince

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede korona virüsü yenerek taburcu olan hastayı, sağlık görevlileri alkışlayarak uğurladı.

08.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:28
Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede korona virüsü yenerek taburcu olan hastayı, sağlık görevlileri alkışlayarak uğurladı.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Haseki'nin çalıştığı hastanede yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Haseki hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tedavi sürecinin ardından korona virüsü yenen Haseki taburcu edildi. Hastanede görevli sağlık çalışanları, Haseki'yi mutlu anında yalnız bırakmadı.

Haseki'nin kaldığı odanın önünde toplanan sağlık çalışanları Haseki'yi alkışlayarak uğurladı. Haseki ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ve el sallayarak hastaneden ayrıldı.

Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı

Kaynak: İHA

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Korona virüsü yenen hastayı sağlık görevlileri alkışlarla uğurladı
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