HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Korona virüs ve tescil şalgam ihracatını arttırdı

Korona virüs ve tescil şalgam ihracatını arttırdı -ŞalgamDer Selahaddin Nas, son 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi Adana Ticaret Odası tarafından tescillenen Adana Şalgam'ında korona virüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı.

22.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:13

Korona virüs ve tescil şalgam ihracatını arttırdı

-ŞalgamDer Selahaddin Nas, son 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi

ADANA - Adana Ticaret Odası tarafından tescillenen Adana Şalgam'ında korona virüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, "Korona virüsle mücadele döneminde yüzde 30-35 oranında sektör büyüdü. Almanya başta olmak üzere 46 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Tescil sonrası Ukrayna ve Rusya'dan da talepler geldi" dedi.

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen Adana Şalgamı, 'Coğrafi İşaret Belgesi' aldı. Bu belgeyle birlikte 46 ülkeye ihraç edilen şalgam, artık daha da fazla ülkeye ihraç edilecek. Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun miktarının ise en az yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Hali hazırda ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiği şalgam suyu üretim sektöründe ise bu rakam daha da artacak.

ŞalgamDer Selahaddin Nas İHA muhabirine yaptığı açıklamada, korona virüs döneminde 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi.

"İhracat yapılan ülke sayısı artacak"

Nas, 'Coğrafi İşaret Belgesi' sonrasında Rusya ve Ukrayna'dan da talebin arttığını belirterek, "Hiç ummadığımız ülkelerden talepler geldi. Rusya, Ukrayna bu ülkelerden bazıları. Biz daha önce oralara ihracat yapamamıştık. Ancak 'Coğrafi İşaret Belgesi'ni aldıktan sonra oralardan da talepler geldi. İnşallah ihracatımız daha da artacak. Şuanda 46 ülkeye ihracat yapıyorduk ama bu belgeyle birlikte minimum yüzde 10-15 oranında bu ülke sayıları artacak" diye konuştu.

"İnsanlar sağlıklı içeceklere yöneliyor"

İhraç edilen 18 milyon litre şalgam suyunun büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine gönderdiklerini vurgulayan Selahaddin Nas, "60 milyon litre üretim oluyor yıllık ve 18 milyon litrede ihracatımız var. Dernek olarak bu belgeyle yüzde 20-25 oranında üretimimiz artacak. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Avrupa geliyor. Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere bu ülkelerin başında. Bizler Amerika, Çin, Kanada ve Japonya'ya da ürün gönderiyoruz. İnsanlar artık gazlı içeceklerden kaçıyor ve sağlıklı içeceklere yöneliyor. Şalgamın da burada payı gittikçe büyüyecek" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 30-35 büyüme"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında insanların şalgama büyük rağbet gösterdiğini aktaran Nas, daha sonra şunları söyledi:

"Korona virüs döneminde satışlarımız arttı. Biz yüzde 30-35 büyüdük bu virüs döneminde. Almanya başta olmak üzere çok ciddi talep geldi. Şalgama son 3 ayda. Korona virüs döneminde insanlar daha sağlıklı içeceklere yöneldiği için şalgam çok ciddi anlamda katma değer oluşturdu. Ortalama 20 bin kişi bu sektörde istihdam ediliyor ama artık önümüzdeki senelerde bu sayı daha da artacaktır."

Korona virüs ve tescil şalgam ihracatını arttırdı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Ekonomi
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ekonomi
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Ekonomi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Ekonomi
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Ekonomi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Adem Büyük Ozan Tufan Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Bursa Gaziantep Galatasaray
Şu an buradasınız: Korona virüs ve tescil şalgam ihracatını arttırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 09:15:39. #1.15#
title