Korona virüs öze döndürdü...Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona virüs öze döndürdü...Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı

Korona virüs öze döndürdü.

26.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:02

Korona virüs öze döndürdü...Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı

GAZİANTEP - Yıllardır ailelerin dert yandığı aile içi ilişkiler, unutulmaya yüz tutan bayram kutlamaları, inanç, gelenek ve görenek gibi değerlerin korona virüs nedeniyle hayata geçirilen yasak ve önlemlerle yeniden hatırlanmaya başlandı.

Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer bülbül, korona virüs ile mücadele döneminde alınan sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi kurallar nedeniyle yakın temas ve hareket ve ilişkiler kısıtlanınca insanların bir unuttuğu değerleri yeniden hatırlamaya başladığını ifade etti. Süreçte insanların bayramlardaki aldığı tadı bile yeniden fark ettiğini ifade eden Kişisel Gelişim Uzmanı Hacer Bülbül, bayramlarda eş, dost akraba ziyareti yerine tatil yapan insanların süreçte istese bile bayram ziyareti yapamadığını kaydetti. İnsanların uzun süre devam etmesi beklenen bu farklı yapı ile yaşayacak olmanın telaşını da taşıdığını vurgulayan Gelişim Uzmanı Bülbül, "Bayram insanların bir birini ziyaret ettiği gündü. Bayram çocukların yüzünü güldürdüğümüz gündü. Bayram her haliyle bir kutlamaydı, bizim için. Son yıllarda bu değerler unutulmaya başlanmıştı, insanlar bayramları tatil olarak görüyorlardı. Evet, tatile gidilebilir ama biz fazla abartmış ve bayramın tadını kaçırmıştık. Şu an tamamen bitti. Bayramda yani şu anda yaşayan büyüklerimizin, atalarımızın yanına bile gidemedik. İşe gidemediğimiz gibi, sokağa bile çıkamadığımız bu dönemde bayramların değerini daha iyi anladık. Bundan sonrasında insanlar tatil yerine artık daha çok anne, baba, akraba, hasta ziyareti yapacak. Yakınları ile daha fazla zaman geçirecekler. Tabi bu pandemi sürecinin müsede ettiği süreçte olacak. Bu bayram, istemediğimiz bir şekilde, yalnız, mutsuz ve buhranlı bir bayram geçiriyoruz. Bayramın tadını Covid-19 bize hatırlattı" dedi.

"Covid ile şükrü öğrendik"

İnsanların inanç yönünden daha da güçlendiğini ifade eden Hacer Bülbül, "İnanç anlamında biz şükrü, sabrı ve tevekkülü unutmuştuk. Daha fazlası olmadığı zaman, 'neden olmadı' derdik. Artık bitti, evde oturup sabretmeyi öğrendik, nefes aldığımıza şükretmeyi öğrendik. Şuanda insanlarda dışarıya çıktığı zaman gözle görünmeyen bir tehlikenin olduğunu biliyor. Bu sayede inancımızı sıfırdan tekrar öğrendik. Covid öncesi ve covid sonrasını değerlendirdiğimizde, şükrü öğrendik. Önceden bir restorana gidip yemek siparişi verdiğimiz zaman 'neden geç geldi' diye sitem ederdik. Şu anda gidecek restoran yok. Artık insanların bu tür küçük şeylere takılacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu

Sosyal medyanın artık daha bilinçli kullanıldığını da anlatan Bülbül, "Pandemiden önce insanlar yediğini içtiğini paylaşıyordu sosyal medyada ve tamamen gösteriş halini almıştı. Boş zamanlarda başta beyin bilimcileri olmak üzere her daldan, her alandan bilimsel canlı yayınlar yoğunluktan kilitleniyor. İnsanlar artık sosyal medyayı bilgi için kullanıyorlar. İnsanlar evde otururken kafalarındaki soru işaretlerini giderebiliyorlar sosyal medya ile mesela bir doktor sosyal medyadan yayın yapınca ona katılıp aklındaki soruları sorup yanıtlarını alıyorlar" diye konuştu.

Yaşam koçluğun da yapan Hacer Bülbül, pandemi sürecinde ise online toplantılarla hem hastalarına hem de danışanlarına süreci atlatmalarında da psikolojik destek verdiklerini de kaydetti. Son dönemdeki hasta ve danışanlarının covid-19 öncesindeki gibi basit ve küçük konulara takılmadığını belirten Bülbül, son süreçten sonra ise danışanların aile içi ilişkiler, gelenek ve görenekler gibi konularda şirketlerin ise pandemi sonrasında süreçteki adaptasyon gibi konularda destek aldığını ifade etti.

Korona virüs öze döndürdü...Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ersin Korkut Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Bursa Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Korona virüs öze döndürdü...Unutulmaya yüz tutan değerler pandemi sürecinde yeniden hatırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 15:03:29. #1.14#
title