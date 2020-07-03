Korona gölgesinde düğün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona gölgesinde düğün

Korona gölgesinde düğün Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Korona gölgesinde ilk düğün yapıldı.

03.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:05

Korona gölgesinde düğün

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Korona gölgesinde ilk düğün yapıldı.

Domaniç'in Çukurca Beldesi Ilıcaksu mahallesinde sosyal mesafeli, oyunsuz düğün, buruk bir sevinçle yapıldı.

Domaniç'te memur olarak çalışan Halil Öztürk kızı Gül Aybüke Öztürk'ü, Mithat Duman'ın oğlu Hasan Duman ile evlendirdi.

Her iki ailede düğüne bir yıl önceden hazırlanmışlardı. Ancak ilk defa Mart ayında görünen Koronavirüs kısa zamanda tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de tüm yurdu sardı ve yüz yıllık gelenekler, kurallar bir bir değişmeye başladı. Pandemiden en büyük darbe yiyen sektörlerden biri de düğün sektörü oldu.

Bir Türk Atasözün de; "Harman yel ile düğün el ile" denilse de artık düğünler eskisi gibi olmayacaktı.

Ilıcaksu' da ki kına gecesi de Pandemiden nasibini aldı ve Koronavirüs'ün gölgesinde gerçekleşti.

Kına gecesinde kızlarının düğününde buruk bir sevinç yaşayan Halil Öztürk ve eşi Ayten Öztürk, " Herkes gibi bizde pandemiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Bir taraftan da kolaylıkta oldu. Eski geleneklerimizden uzak sosyal mesafeli bir düğün oluyor. Aslında çok hayallerimiz vardı ama olmadı ne yapalım" dediler.

Düğünün gelini Gül Aybüke, " Gönül isterdi ki daha eğlenceli bir düğün olsun ama olmadı. Napalım sağlık olsun" diye üzüntüsünü ve sevincini yansıtmaya çalışırken damat Hasan Duman, " Arkadaşlarımızla güzel bir düğün yapmak isterdik ama şartlar müsaade etmedi "dedi.

Gelinin kuzeni Sinem Coşar, " Gönül isterdi ki sabahlara kadar kuzenimin düğününde oynayayım ama olmadı" diye konuştu.

Korona gölgesinde düğün

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Haber
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın Haber
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili can sıkan sözler: Büyük umutlara kapılmayın
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm Haber
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar...
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti Haber
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
'Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim' diyen kişi korku dolu anları anlattı
"Havai fişek fabrikasına ilk ben girdim" diyen kişi korku dolu anları anlattı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Buse Varol Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Sergen Yalçın Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Milli Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Korona gölgesinde düğün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 23:28:44. #1.14#
title