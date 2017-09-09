Köprübaşı Meydan Projesi'nin İhalesi Yapılıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehri adeta ikiye bölercesine akan Bülbül Deresi üzerinde planlanan meydan projesinin hafta içinde ihalesinin yapılacağı açıklandı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Köprübaşı mevkisinde köprünün her iki tarafında derenin üzerini kapatarak Altınordu'ya yeni bir meydan kazandırılacağını belirtti. Başkan Enver Yılmaz, "Köprübaşı Camisi'nin de dahil olacağı bu alanda yeni bir çevre düzenlemesi yaparak vatandaşlarımız için ortak yaşam alanı oluşturacağız" dedi.



Yılmaz, ihalenin hafta içinde yapılacağını belirterek, "Süleyman Felek Caddesi'ni trafiğe kapatmıştık. Halen yayalaştırma çalışması sürüyor. Köprübaşı mevkisinde uygulayacağımız projenin bu hafta içinde ihalesini yaparak iki projeyi birbirine entegre olabilecek nitelikte inşa edilecek. Her iki çalışma tamamlandığına ortaya çok güzel bir yaşam alanı çıkacak" diye konuştu. - ORDU