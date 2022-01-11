Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza yerinden gelen ilk görüntüler de kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Konyaspor'da forma giyen ünlü futbolcu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda aracıyla ilerlediği sırada kaza yaptı. Aracı şarampole uçan ve hurdaya dönen Çalık, kazada hayatını kaybetti. Çalık'ın kaza yaptığı bölgeden gelen ilk fotoğraflar da kazanın boyutunu ortaya koydu.
Saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan ve 2020 yılının Ekim ayında sözleşmesini fesheden Çalık, 8 kez de A milli takım forması giymişti.
26 Şubat 1994'te Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğan Ahmet Çalık, Türkiye A millî futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giymişti.
Diğer yandan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ilk fotoğraflar da geldi. Kaza bölgesinde kaydedilen fotoğraflar, kazanın boyutunu da gözler önüne serdi. Ünlü futbolcunun aracının metrelerce sürüklendiği ve tamamen hurdaya döndüğü görüldü. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
İşte kaza yerinden görüntüler;
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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