Konyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile tamamlandı.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor maçı yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.