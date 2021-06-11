Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor
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Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor

Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'da yangınla mücadele eden ekiplere, "2021 yılı işbaşı ve yangınla mücadele eğitimleri" verilmeye devam ediliyor.

Konya'da yangınla mücadele eden ekiplere, "2021 yılı işbaşı ve yangınla mücadele eğitimleri" verilmeye devam ediliyor.

Konya ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekiplerinin katıldığı eğitimlerde, yangınsız bir sezon dileğinde bulunulurken, arazözle su ve köpük kullanımı, arazözlerde bulunması gereken malzemeler, yangınla mücadele teknikleri konularında eğitimler veriliyor, eksik malzeme tespitleri yapılıyor.

Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Ülküdür'ün başkanlığında Koruma Şube Müdürü Halil İbrahim Özkan, Makine Mühendisleri Celalettin Özkan ve Mustafa Kılıçdaroğlu tarafından verilen eğitimlerde, orman yangınlarında görevli teknik ve yardımcı personellere yangın ihbarı alındığı andan itibaren geliştirilecek hareket tarzı, yangına müdahale, yangını söndürme ve sonrasındaki hareket tarzı ve bu aşamalarda nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular da anlatılıyor.

Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor
Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor
Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor
Konya yangınla mücadele eden ekiplere eğitim veriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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