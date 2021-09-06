Konya ve çevre illerde ders zili çaldı
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Konya ve çevre illerde ders zili çaldı

Konya ve çevre illerde ders zili çaldı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Konya'daki okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı. Veliler okul binalarına ve bahçeye alınmadı.

Okul bahçesinde öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya gelen öğrenciler, daha sonra sırayla sınıflarına girdi.

İlkokula başlayan bazı öğrenciler ilk gün heyecanıyla annelerinden ayrılmak istemedi.

Öğrenci velisi Aysel Cantekin, AA muhabirine, oğlu Zekeriya'nın, abisi ve ablasından okul fikrine alışkın olduğunu belirterek, "Yine de hep bizim yanımızda olduğu için bugün biraz korkuyor. Geçen yıl pandemiden dolayı ana sınıfına gönderemedik." dedi.

Damla Çokkaynar da ikiz kızları Hira ve Mira'nın daha önce anaokuluna gittiğini, şimdi ilkokula başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Karaman

Karaman'da yeni eğitim öğretim yılı tüm kademelerde başladı.

Karaman'da 314 okulda toplam 48 bin 127 öğrenci bugün ders başı yaptı.

Tedbirler kapsamında veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler ilk olarak ellerini dezenfekte ederek sınıflara alındı.

Öğrencilerin ve velilerin, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.

Aksaray

Aksaray'da 83 bin 840 öğrenci ders başı yaptı. Uzun zaman sonra tam zamanlı olarak okullarına kavuşan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı konusuna dikkati çekti.

Aksaray'ın aşı konusunda biraz geri olduğunu söyleyen Aydoğdu, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aydoğdu, "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın okullarda sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görebilmesi için çevremizdeki bütün insanlara aşı olmaları konusunda gerekli uyarıları yapalım. Bugün burada birlikte açtığımız bu okulları, sadece ara tatillerde ve yıl sonunda kapatmak nasip olur inşallah." diye konuştu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da 10 bin 600 öğretmen ve 167 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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