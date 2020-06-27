Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı
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Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı

Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

27.06.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 00:07

Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı

KONYA - Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Alaaddin Tepesi'nde bulunan Selçuklu Sultanları Türbesi'nde düzenlenen program, Selçuklu Devleti askerlerinin temsili saygı nöbeti ve selamlaması ile başladı. Selçuklu Gülbank duası okunmasının ardından Nevbet Merasimi ve hatim duası yapıldı.

Burada konuşan AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, kültürün ve medeniyetin kalesi, ilim ve irfan şehri Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'nin başşehri oluşunun 923. yılını kutladıklarını belirterek, "Bu kutlamaları bu yıl büyükşehir belediyemizin başlattığı organizasyonla ilk defa gerçekleştiriyoruz. İnşallah geleneksel olarak çok daha büyük çaplı ve Konyamıza yakışır bir şekilde kutlamaları devam ettireceğiz. Tabii korona sürecinden dolayı bugün dar kapsamlı programı başlatmış olduk. Önemli olan gönüllerin de başşehri olabilmek. Konya 200 yıllık başşehirliği döneminde gönüllerin de başşehri olmayı başarmış bir şehirdir" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Hazreti Mevlana'nın Sultan Alparslan'a 'Okçulardır Gözleri, Hoş Keman Ol Kaşla, Öldürür Yüz Süvari, Kimdir Ol Alparslan' şeklinde seslendiğini söyledi.

"Türkiye Selçukluları Konya'ya gelerek burayı başşehir yaptı"

Türkistan'dan kopup gelen serin rüzgarlarla Hicaz'dan yükselen sıcak esintinin bundan 9,5 asır önce Anadolu semalarında buluşup rahmet bulutlarına dönüştüğünü ifade eden Başkan Altay, "Sonra, yağmur olup Konya'nın bereketli topraklarına damla damla düştü. İleride gölgesi üç kıtayı kucaklayacak olan medeniyet çınarına can suyu oldu. Oğuz boylarından Selçuk Bey'in torunları, Anadolu'yu merkez kılarak yeni bir medeniyet oluşturmanın çabası içindeydi. Malazgirt'ten kısa bir süre sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Orta Anadolu'daki birçok şehir ve kasabayı aldıktan sonra İznik'i kendisine başşehir edindi. İznik'in Haçlılar tarafından ele geçirilmesiyle Türkiye Selçukluları Konya'ya gelerek burayı başşehir yaptı. Böylece yeni devlet Konya'dan kök salmaya başladı" dedi.

"Başşehir olmak kolay, ancak başşehir kalmak zordur"

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Bir başkent daima başkenttir' sözüyle haklı bir düşünceyi dillendirdiğini anlatan Başkan Altay, "Başşehir olmak kolay, ancak başşehir kalmak zordur. Konya, başşehir kalmayı başarabilen dünyanın sayılı şehirlerinden biridir. Konya, başşehirlik vasfını yaşayan, yaşatan ve yansıtan bir şehirdir. An itibarıyla bu programı icra ettiğimiz şu mübarek mekan bunun en sağlam delilidir. Konya'nın tarihte başşehirlik yaptığını bilmeyen birisi dahi kısa bir gezintiden sonra bu şehrin farklı bir şehir olduğunu hissetmektedir. Bizler de bu iş hissetmekle kalmasın, bilinsin istedik ve Konya'nın payitahtlık yıldönümlerini kutlamaya karar verdik. 7 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen 'Türkiye Selçuklu Devleti Başşehri Konya Çalıştayı' bu kararımızda etkili oldu. Çalıştaya emek veren herkese, özellikle de alanının uzmanı hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Orijinaline uygun bir şekilde yeniden icra ettik"

Selçuklu Sultanlarının istirahatgahında açılışı yapılan programda birçok ilke de imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu ilklerden birincisi, yapılan nöbet değişimi ile 923 yıldır burada bulunan Türkiye Selçuklu Sultanlarına 'Saygı Nöbeti' başlatılmış olmasıdır. Sultanların kabirlerinin bulunduğu kısımda Selçuklu Sultanlarına atfen 'Sancak' alınıp sonrasında Nevbet Merasimi yapıldı. İlk Türk Devletlerinden beri bir hakimiyet alameti olan Nevbet Merasimi, askeri mızıka takımının hükümdarın saray veya otağı önünde davul vurarak icra ettiği musiki anlamında kullanılır. Biz de bunu orijinaline uygun bir şekilde yeniden icra ettik" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da, "Huzurda bulundukları toprakları vatan kılan sultanından askerlerine gönül erlerinden sade vatandaşlarına kadar hepsini şükranla yad ediyoruz. Bu topraklarda bu medeniyeti mayalandıran bu büyüklerimizin, başşehir olarak da Konyamızda 200 yıl bu hizmetleri yürütmüş olmaları kendilerinden kalan bu mirasın gelecek nesillere taşınması adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 923. yılı kutlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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