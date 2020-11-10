Konya'da uçak mı düştü? Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da ne oldu? Belediye Başkanı açıkladı!
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Konya'da uçak mı düştü? Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da ne oldu? Belediye Başkanı açıkladı!

10.11.2020 23:33 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:41
Konya'da uçak mı düştü? Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da ne oldu? Belediye Başkanı açıkladı!

Konya'nın Bozkır İlçesine bağlı Akkise Mahallesinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Vatandaşları tedirgin eden sesin neyden kaynaklandığı merak edildi. Konya'da uçak mı düştü? Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Peki, sonik patlama nedir?

Konya'nın Bozkır ilçesi Akkise Mahallesi tarafında akşam saatlerinde duyulan patlama tedirginliğe neden oldu. Patlama sesinin oldukça büyük olduğunu iddia eden vatandaşlar, bu durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda, uçak düşmesi ve kaçak definecilerin dinamit patlatması gibi konular tartışıldı.

KONYA'DA UÇAK MI DÜŞTÜ?

Patlama iddiasının gittikçe büyümesinin ardından sosyal medya kullanıcıları Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da patlama sesini sordu. Altay konunun araştırıldığını, Konya Valiliği, Bozkır Kaymakamlığından alınan bilgilere göre herhangi bir uçak düşmesi olmadığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Son olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sesin savaş uçağının ses hızını aşmasıyla kaynaklanan sonik patlama olduğu teyit edildi.

Konya'da uçak mı düştü? Konya'da uçak kazası mı yaşandı? Konya'da ne oldu? Belediye Başkanı açıklad!

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur. Sonik patlamalar, insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi büyük sesler üretir.

NASA, sonik patlamayı bir uçağın ses hızından daha hızlı uçtuğunda duyulan "gök gürültüsü benzeri" bir gürültü olarak tanımlıyor.

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