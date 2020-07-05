Konya'da plastik atık toplama deposunda yangın çıktı Konya'da iki plastik atık toplama deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Konya'da iki plastik atık toplama deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Karatay ilçesindeki Son Birlik Sanayi Sitesi yanındaki hurdalıkta iki plastik atık deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA