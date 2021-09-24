Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı - Haberler
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Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandıTorun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı

Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.

Kazada, Karaboğa ve Özkan yaralandı.

Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
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