Konya'da minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrenci yaralandı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandıTorun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.
ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı 2 üniversite öğrencisi yaralandı
Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüs, Konya- Ankara kara yolu Alparslan Mahallesi 139255. Sokak'ta yaya üniversite öğrencileri Edanur Karaboğa (19) ve Nesrin Özkan'a (19) çarptı.
Kazada, Karaboğa ve Özkan yaralandı.
Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri