Konya'da Mekke'nin Fethi programı

01.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:08

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü vesilesi ile 'Mekke'nin Fethi' programı gerçekleştirildi.



Konya Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, mehter takımının konseriyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mekke'nin Fethi konulu sinevizyon gösterisiyle devam etti. Etkinlik kapsamında Türkiye 1'ncisi hafızlar Sanaullah Habib ve Mustafa Özyılmaz Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirirdi. Salonda yapılan spor gösterileri de beğeni topladı.



AGD Konya Şube Başkanı Ceylani Kılınç, Mekke'nin Fethi etkinliklerinin birçok yerde yapıldığını belirterek, "Mekke'nin fethi sadece burada yapılmıyor. Şu anda Türkiyemizin 81 ilinde yüzlerce noktada, dünyanın birçok bölgesinde Mekke'nin fethiyle yanan insanlarımız Allah'a hamdolsun salonları hınca hınç doldurdular. Bugün burada ortaya koyduğumuz bu etkinliğimiz, çalışmamız 40 yıldan fazladır yaptığımız Dünya'nın en önemli, en kıymetli olaylarından bir tanesi olan Mekke'nin fethini kutlamak, konuşmak, anlamak noktasında toplanmış bulunuyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA