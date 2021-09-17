YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kavşakta sola dönmek isteyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

KONYA'da kavşakta sola dönmek isteyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz, kaçarak kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Fırat Karagöz yönetimindeki 42 03 0821 plakalı kamyon kavşakta iddiaya göre geniş manevra yapıp sola dönmek istedi. Bu sırada arkasından gelen Can Altınbaş'ın kullandığı 42 E 1073 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada sürücü Can Altınbaş ve yanındaki Veli Altınbaş, Gülizar Altınbaş ve Erhan Gökgöz yaralandı. Kamyon şoförü Fırat Karagöz de yara almadan kurtuldu.

Kazayı duyup gelen Altınbaş ailesinin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz ise kaçarak kurtuldu.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti

Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti

 Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu

Yer altı sularındaki çekilme nedeniyle Konya'da dev yüzey yarığı oluştu

 MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gökhan Çıra
Spor Cristiano Hamit Altıntop Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Fatma Şahin Fahrettin Koca Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:39:27. #1.12#