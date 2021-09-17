YARALILARIN YAKINLARI SÜRÜCÜYE SALDIRMAK İSTEDİ

KONYA'da kavşakta sola dönmek isteyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz, kaçarak kurtuldu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya- Adana karayolunda meydana geldi. Fırat Karagöz yönetimindeki 42 03 0821 plakalı kamyon kavşakta iddiaya göre geniş manevra yapıp sola dönmek istedi. Bu sırada arkasından gelen Can Altınbaş'ın kullandığı 42 E 1073 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada sürücü Can Altınbaş ve yanındaki Veli Altınbaş, Gülizar Altınbaş ve Erhan Gökgöz yaralandı. Kamyon şoförü Fırat Karagöz de yara almadan kurtuldu.

Kazayı duyup gelen Altınbaş ailesinin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Yaralı yakınlarının saldırmak istediği kamyon şoförü Fırat Karagöz ise kaçarak kurtuldu.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.