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Konut satışları rekora gidiyor

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020'de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşanıyor.

Konut satışları rekora gidiyor
05.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:03

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020'de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 5 Haziran ile 26 Haziran arasındaki 21 günde bankaların konut kredisi hacmi tam 18 milyar 931 milyon TL artış kaydetti ve 230 milyar 881 milyon TL'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde konut kredisi artışının miktar olarak 16 milyar 994 milyon TL'si, oran olarak da yüzde 89,8'i kamu bankalarından geldi. Bu dönemde kamu bankalarının konut kredisi hacmi 142 milyar 153 milyon TL'ye ulaştı.

Son üç haftalık dönemde özel bankalar ise nette sadece 1 milyar 937 milyar TL'lik konut kredisi kullandırdı.

Emlak piyasası uzmanları konut kredi hacminin haziranın ilk 3 haftasında 11,5 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Haziran'da başlayan kampanyaların sektöre erkenden bayramı getirdiğini söyledi. Demirbaş, "Üç haftalık bu rakam 2019'un tamamından fazlaydı. Şimdi de ilk 27 günü BDDK açıkladı ve tüm zamanların en yüksek hacmine ulaşıldı" dedi.

Konut satışının haziranda 100 bin adedi geçeceğini dile getiren Demirbaş, "Toplam konut satışı da yine haziranda tüm zamanların üstünde olacak. Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle bu fikirlerini gerçeğe dönüştürmeye başladığının göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının kampanyası sayesinde konut ilginin yüzde 50 arttığını belirten Demirbaş, konut alımlarını erteleyen ve kiradan kurtulmak isteyen vatandaşların satılık daireleri doldurduğunu söyledi.

Bu süreçte bazı fırsatçı ev sahiplerinin ve gayrimenkul şirketlerinin fiyatları yüzde 25'lere varan oranlarda artırdığını dile getiren Demirbaş, "Fırsatçıların haksız fiyat artışları olmasaydı çekilen konut kredi tutarı ve satılan ev adedi çok daha fazla olacaktı. Yeni kampanya açıklanır açıklanmaz, online ve kurumsal ilan sitelerinde ve diğer satış portallarındarakamlara yüzde 25'lere varan oranlarda zam geldiği görüldü.Vatandaşlar söz konusu olaya hem firmaları ve mal sahiplerini arayarak, internet olma hayali kuranları düşük harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 30'a varan oranlarda zam yaptı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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