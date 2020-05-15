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Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde nisanda 42 bin 783 konut satışı gerçekleştirildi.

Konut satış istatistikleri
15.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:30

Türkiye genelinde nisanda 42 bin 783 konut satışı gerçekleştirildi. Nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 60,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde nisanda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 60,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 düşüşle 42 bin 783 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 6 bin 113 konutla ilk sırada (yüzde 14,3) yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 payla Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 6 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 20 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 gerileyerek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14,3 payla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Diğer konut satışları nisanda yıllık bazda yüzde 65,1 azalarak 25 bin 695 oldu. Bu kategoride İstanbul 3 bin 662 konut satışı ve yüzde 14,3 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,9 olarak kayda geçti. Ankara 2 bin 286 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 1372 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Hakkari oldu.

14 bin 848 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 düşüşle 14 bin 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 1166 konut satışıyla Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935'e geriledi.

İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14,6 payla bu alanda ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,9 oldu. İstanbul'u, Ankara 3 bin 334, İzmir 1679 konut satışıyla takip etti.

Yabancılara 790 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Bu alanda ilk sırada 374 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 150 konut satışıyla Antalya, 47 konut satışıyla Ankara, 30 konut satışıyla İzmir ve 25 konut satışıyla Yalova izledi.

Nisanda İran vatandaşları Türkiye'den 157, Irak vatandaşları 103, Rusya vatandaşları 61, Afganistan vatandaşları 54 ve Çin vatandaşları 40 konut edindi.

Konut satışları ocak-nisan döneminde yüzde 8,9 arttı

Konut satış sayısı ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 383 bin 821 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 141,4 yükselerek 146 bin 387'ye çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 18,6 azalışla 237 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ilk defa satılan konutların sayısı yüzde 16 azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 26,4 artışla 261 bin 541 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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