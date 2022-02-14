Başkent'te öğrenci servisi refüjdeki ağaçlara çarptı: 1 yaralı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi, refüjdeki ağaçlara çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası servis görevlileri, çekim yapan İHA muhabirine saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Bulvarı'nda 06 C 2984 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak refüje çıktı. Minibüs refüjdeki ağaçlara çarparak durabilirken, kazada 1 kişi yaralandı. Servis görevlileri kazayı görüntüleyen İHA muhabirine saldırdı. Polislerin gözü önünde saldırıya uğrayan muhabir, bir işyerine sığınarak kendini kurtardı. Darp edilen muhabir saldırganlardan şikayetçi olurken, saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

(Gökşen Efe/İHA)