Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar köye saldırdı: 12 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Beni eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isyancı grubunun Nzenga köyüne düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, KDC'nin doğusundaki Beni eyaletinde bulunan Nzenga köyüne ADF isyancı grubu saldırı düzenledi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çıkan çatışmada, biri gazeteci 12 sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan 5 isyancı da çıkan çatışmada öldürüldü.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana 3 bin sivil hayatını kaybetti.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi'nin bulunduğu doğu sınırı, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez