Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 39 isyancı öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde son bir haftada yapılan operasyonlarda 39 isyancı etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberler e göre, çatışmaların devam ettiği eyalette bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 39 isyancı öldürüldü, birçok isyancı ağır yaralandı.

Etkisiz hale getirilenlerin 8'inin Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 31'inin ise Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı gruplara üye olduğu belirtildi.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım'dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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