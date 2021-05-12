KONESOB Başkanı Karabacak: "Ramazan Bayramı İslam alemine huzur getirsin"
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KONESOB Başkanı Karabacak: "Ramazan Bayramı İslam alemine huzur getirsin"

KONESOB Başkanı Karabacak: 'Ramazan Bayramı İslam alemine huzur getirsin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramının İslam alemine huzur, bereket, sağlık ve sıhhat getirmesi temennisinde bulundu.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramının İslam alemine huzur, bereket, sağlık ve sıhhat getirmesi temennisinde bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İslam alemi olarak bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, Allah'a kulluk etmenin şuurunu derinden hissettiğimiz milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin ve Ramazan Bayramına ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Müslümanlar olarak maalesef korona virüsten dolayı buruk bir Ramazan ayı yaşadık. Virüs tedbirleri nedeniyle ibadethanelerimiz kapalı kaldı, her birimiz ibadetlerimizi evlerimizde yapmak durumunda kaldık. Tüm bu olumsuzluklara rağmen mağfiret ayında birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek Ramazan Bayramına ulaştık. Umutların tazelendiği, dargınların barıştığı ve yaşam koşuşturması içerisinde zaman zaman unuttuğumuz güzel değerlerimizin, hasletlerin tekrar hatırlanması anlamında Ramazan Bayramının öneminin büyük olduğunu düşünüyor ve bayrama sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde girmemizin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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