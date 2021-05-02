Konami: "Bu yıl E3'te olmayacağız"

Şirket bu yılki etkinliğin zamanlaması nedeniyle henüz oyunlarının hazır olmadığını söyledi.

Konami resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bu yılki E3 etkinliğinde yer almayacaklarını açıkladı.

"Bu yılki E3'ün zamanlaması nedeniyle etkinlikte yer almaya hazır değiliz. Takipçilerimize birkaç önemli projede derinlemesine geliştirme içinde olduğumuz konusunda güvence vermek istiyoruz, bu nedenle lütfen önümüzdeki aylarda bazı güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin. Bu sene katılmasak da ESA'ya büyük bir saygı duyuyoruz ve 2021'in büyük bir başarı olacağını biliyoruz. ESA'yı desteklemeye devam edeceğiz ve bu yılki etkinlikte tüm katılımcılara en iyisini diliyoruz."

Oyuncu dünyasında büyük bir heyecanla takip edilen E3 etkinliklerinin bu yılki ayağı 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle etkinlik bu yıl dijital olarak yayınlanacak.

Konami'nin bu yıl E3 etkinliklerinde yer almamasına/alamamasına ise takipçilerinden eleştiri geldi:

Kaynak: Playerbros