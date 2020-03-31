Konak'ta esnaftan 3 ay işgaliye alınmayacak İzmir'de Konak Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayan esnaftan üç ay boyunca işgaliye bedeli alınmayacağını bildirdi.

İzmir'de Konak Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle işleri sekteye uğrayan esnaftan üç ay boyunca işgaliye bedeli alınmayacağını bildirdi. Mülkiyeti Konak Belediyesinde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan ise yıl sonuna kadar kira alınmayacağı açıklandı.

Yeni tip korona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, kepenk kapatan ya da işleri azalan esnafın mağduriyetine Konak Belediyesi kayıtsız kalmadı. Bu kapsamda belediye, İçişleri Bakanlığınca açıklanan salgın tedbirleri sonrası işleri azalan ve iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan; mart, nisan ve mayıs aylarında işgaliye bedeli tahakkuk edilmeyeceğini bildirdi. 3 aylık işgaliye bedelini peşin ödeyen esnaf için ise ödedikleri kısım daha sonraki aylara sayılacak.

Öte yandan, Konak Belediyesi'nin esnafa yapacağı işgaliye desteğinin 3 aylık rakamsal büyüklüğü 1.5 milyon TL'yi bulacağı belirtildi. Konak Belediyesi ayrıca, mülkiyetinde bulunan ve sağlık çalışanlarına hizmet eden binalardan da 31 Aralık 2020 tarihine dek kira almayacak. Yine Alman Kulesi olarak bilinen bölgede mülkiyeti Konak Belediyesi ait olan 44 evde oturan Roman vatandaşlardan da yıl sonuna kadar kira alınmaması kararlaştırıldı.

Esnaf mağdur edilmeyecek mesajı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'Birlikte Konak' diyerek yola çıktıklarını ve zor günleri de Konak'ta birlikte atlatacaklarını dile getirerek, "Bin 248 esnafımıza mart, nisan ve mayıs ayları için işgaliye bedeli tahakkuk ettirmeyeceğiz. Esnafa destek için belediye, bu gelirinden vazgeçecek. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde esnafımıza bu zor zamanlarda destek oluyoruz. Amacımız esnafa nefes aldırmak ve yanlarında olmak. Birlikte bu zor zamanların üstesinden geleceğiz" dedi.

Batur, "Sağlık çalışanlarının görev yaptığı binalarımızın kiralarını bir sonraki yıla kadar erteledik. Salgınla mücadelede üstün çaba harcayan sağlık çalışanlarımıza minnet borcumuz ne yapsak ödenmez. Yine gelir durumu belli olan ve yaşadığımız bu süreçte fazlasıyla zorlanan Roman vatandaşlarımızın oturduğu ve mülkiyeti belediyemize ait olan evlerden de yıl sonuna kadar kira almayacağız. Bu dönemde yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri de dayanışma halinde olmak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA