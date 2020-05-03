Konak'ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur istedi, hayırseverler salgında veresiye borcu olan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur istedi, hayırseverler salgında veresiye borcu olan vatandaşlara yardım eli uzattı. Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Konak Belediye Meclisi üyeleri, CHP ilçe teşkilatı üyeleri, belediye şirketleri de katıldı.

Konak Belediyesinin salgın nedeniyle dara düşen vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarının silinmesi amacıyla başlattığı dayanışma kampanyası ilçede çığ gibi büyüyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un dayanışma çağrısını yanıtsız bırakmayan hayırseverler, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek salgın nedeniyle gelirini kaybeden vatandaşların borçlarını ödüyor. Hayırseverler özellikle korona virüs nedeniyle işini kaybeden, geliri düştüğü için ödeme zorluğu yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak veresiye defterlerini bir bir kapatıyor. Konaktaki bakkallar da ödemeleri, "Bu dükkandan veresiye alışveriş yapan korona virüs önlemleri sebebiyle ödeme zorluğu yaşayan hemşehrilerimizin borçları Konak Belediyesinin öncülüğünde başlatılan yardımlaşma kampanyasına destek olan bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısıyla duyuruyor.

Meclis üyeleri de katıldı

Konak'taki örnek dayanışmaya belediye meclis üyeleri de katıldı. Meclis üyeleri aralarında topladıkları paraları, ekonomik sıkıntı çeken ve bakkala borcunu ödeyemeyen vatandaşın borçlarının ödenmesi için belediyeye teslim etti. Kampanya ya ayrıca belediye üst düzey bürokratları da katıldı. Yine belediyenin Merbel ve İzbel şirketleri de kampanya kapsamında bakkal borçlarını kapattı. Ayrıca Konak CHP ilçe başkanlığı da kampanyaya destek verdi.

"Konak'a yakışan budur"

Kampanyaya katılımın hızla artmasının kendisini çok sevindirdiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çağrısına yanıt veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Salgın sürecinde işini, gelirini kaybeden ya da kazancı düşen çok sayıda insan olduğunu vurgulayan Batur, "Kampanya desteklerin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayında hızla artmasını daha da anlamlı buluyor ve çok teşekkür ediyorum. Konak'a yakışan da budur. Biz bu kampanyayı özellikle virüsün ortaya çıkmasının ardından geçim sorunları yaşamaya başlayan insanlarımıza nefes aldırmak, onlara destek olmak için başlatmıştık. Veresiye defterlerinin tek tek kapanmasını ummuştum ve görüyorum ki bu da oluyor. Hayırsever hemşehrilerimle, bizim dünyaya örnek olan bu dayanışma ruhumuzla gurur duyuyorum. Bu süreci de birlikte aşacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Destek için arayın

Dayanışma çağrısını yineleyen Başkan Batur, "Gelin, siz de çevrenizde zor durumda olan bir komşunuza veya salgından dolayı esnafta borcu biriken birine destek olun. Kampanyaya katılmak isteyenler belediyemizin 489 49 18 numaralı telefonundan bilgi alabilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA