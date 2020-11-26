Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)

26.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 00:13
Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)

HAYATINI KAYBETTİ İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ 

İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkaner'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi! Bu hafta her gün sıkı denetim yapılacak
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

İlgili Haberler

Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 yaralı
Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 yaralı
Gaziantep?te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Gaziantep?te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı 1 gözaltı
Esenyurt'ta komşular arasında 'baz istasyonu' kavgası - Olay anı güvelik kamera görüntüleri
Esenyurt'ta komşular arasında "baz istasyonu" kavgası - Olay anı güvelik kamera görüntüleri
Haber Yorumları (1)
ABDULLAH: Komşunla iyi geçineceksin o senin komşun komşu hakkı çok mühim amcada niyevurduki katil oldu ahiretinide mahvetti yazık olmuş ikisinede.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Bülent Turan Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Cenk Tosun Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 00:52:11. #1.15#
title