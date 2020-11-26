Komşular arasında 'küfür' kavgası: 1 ölü (2)

HAYATINI KAYBETTİ İzmir'in Buca ilçesinde, sürekli küfürlü konuştuğu için tartıştığı komşusu Yaşar G. (70) tarafından tabancayla vurulup, ağır yaralanan Tolga Taşkaner (29), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.