Kocasinan Belediyesi, LED teknoloji aydınlatmayla yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocasinan Belediyesi, LED teknoloji aydınlatmayla yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladı

27.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:11
Kocasinan Belediyesi, LED teknoloji aydınlatmayla yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri LED teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirdikleri LED teknoloji aydınlatmayla 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu doğrultuda 3 yıl önce LED teknoloji aydınlatma sistemini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, teknolojik yenilikleri yakından takip ettiklerine ve vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkati çekti.

İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 1 yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocasinan Belediyesi, LED teknoloji aydınlatmayla yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:16:09. #1.15#
title