Kocasinan, 5 yılda bir milyon 100 ton asfalt serdi, 825 kilometre yol yaptı

12.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:54

Kocasinan Belediyesi, 5 yılda bir milyon 100 ton asfalt serimi ve 825 kilometre yol yaparak tarihi bir rekor elde etti. Yeni Kocasinan'ı inşa ederken kırılması güç bir rekor elde ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını söyledi.



Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan, aynı zamanda 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak 'Yeni Kocasinan'ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Hava şartları elverdiğince gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Ayrıca yeni yerleşim alanları ve alternatif yollar da oluşturuyoruz. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA