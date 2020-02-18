Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin merkezi olacak

18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:12

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi aromatik bitki üreten çiftçiler için hayata geçirilecek alım garantili proje ile blge ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eko turizm konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında hazırladığı "tıbbi ve aromatik bitkiler üretim teşviği" projesini hayata geçiriyor. Düzenlenen tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin detaylarını aktararak tanıtımını taptı. Basın açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Tarım Müdürü Kerim Mete, Büyükşehir Belediyesi İzmit Koordinatörü Abdullah Köktürk, il ve ilçe protokolü katıldı. Toplantıda Başkan Büyükakın projenin Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlayacağının altını çizdi.



"Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder"



Projeni hakkında bilgiler veren Büyükakın, "Tıbbi aromatik bitkiler, üretilmesi halinde ilaç endüstrisinde kullanılabiliyor. Tıbbi aromatik bitkilerle insanların belirli sağlık meselelerini çözmek ve sektörü oluşturmak mümkün. Bu bitkilerin ekilmesiyle örneğin buğday ektiğinizden daha fazla katma değer elde edebiliyorsunuz. Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırabilmek için tıbbi aromatik bitki yetiştirilmesi desteklemek istedik. Biz bunların ekimini teşvik edersek, o zaman gelir düzeyleri yükselir. Bu, köyden kente göçü durdurur, belki de geri dönüşü teşvik eder" dedi.



"Bin 200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak"



Projenin diğer belediyelere de örnek olabilecek bir proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Ülkemiz tıbbi aromatik bitki ihracatında dünyada 18. sırada. Tıbbi aromatik bitki ithalatında ise 39'uncu sırada. Bu rakamlara bakıldığında önümüzde ciddi bir fırsat ve şans var. Çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama bizim coğrafyamızın özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlıyoruz. Kocaeli Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız çalışmalar ile pilot bölgemizi Kandıra olarak belirledik. Sonraki süreçte proje diğer ilçelerde de devam edecek. Bin 200 dekarlık bir alanda projemiz başlayacak. Maksimum destekleme alanı 15 dekar olacak" diye konuştu.



Ürünlerin işlenmesi için 12 milyon TL'ye tesis kurulacak



Çiftçilere proje kapsamında birçok destekleme yapılacağını ifade eden Büyükakın, "Hedefimiz endüstriyel tesis kurmak. Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çiftçi Eğitim, Geliştirme ve Üretim Merkezi yapacağız. Bu merkez 80 dekarlık açık, 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bunun yanı sıra bitkilerin yağlarının çıkarılması için de bir tesis kuracağız. Yağın çıkarılması için kuracağımız tesis 12 milyon TL'ye mal olacak. Türkiye'de bu çapta bir tesis yok. Bu tesis 120 ton tıbbi aromatik bitkiyi işleyebilecek ve yağını çıkarabilecek. Bu çok ciddi bir yatırım olacak. Tesisimiz hemen hal binasının yanı Salim Dervişoğlu Caddesi'nin arka tarafında olacak. Bu alanda AR-GE çalışmaları olacak" şeklinde konuştu.



Tarlaları sürecek araçların alımında bile destek verilecek



Projenin çok yakın bir süre içerisinde başlayacağına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "2020 Mart ayı itibariyle talepleri toplayacağız, Nisan'da talepler değerlendirilecek, mayıs ayında sözleşmeleri imzalayacağız ve fide dikimlerini gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimize fideleri biz vereceğiz. Fide alımlarıyla ilgili süreci başlattık. Bitki maksimum kapasiteye 5 yılda ulaşılabiliyor. Tarlaların sürülmesi için gereken araçların alımında da çiftçilerimize destek olacağız. Biz başka bir hedef daha koyduk kendimize. Burada tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir borsa kuracağız. Kocaeli, Tıbbi Aromatik Bitkiler Borsasının üssü olsun istiyoruz. Bunu İnşallah Kocaeli Ticaret Odası'yla birlikte yapacağız. Biz çiftçiye alma garantisiyle ürün ektireceğiz. Satışı Kocaeli Ticaret Odası ile birlikte organize edeceğiz. Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon lira katkı sağlanacak" ifadesini kullandı.



Proje Kocaeli'deki kurumları bir araya getirdi



Türkiye'ye örnek olacak proje için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tıbbi Aromatik Bitki Komisyonu" kurulduğu belirtildi. Sekapark A.Ş Genel Müdürü Habip Aşı'nın başkanlığını yaptığı komisyonda, Muhtarlıklar Daire Başkanı Lütfi Etil, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Erhan Öztürk, Tarım ve Hayvancılık Geliştirme Şefi Temel Fidan, Tarımsal Yapılar ve Sulama Şefi Kerem Çolak, Ziraat Mühendisi Ufuk Yükselmiş, Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşegül Çebi ve eczacı Mustafa Polat yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA