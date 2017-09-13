Kocaeli Stk'lar Donanma Davasını İzlemeye Geldi

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davaları kapsamında hazırlanan 872 sayfalık iddianame kapsamında 53 tutuklu 92 sanık hakkında açılan davanın üçüncü gününde Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nden oluşan yaklaşık 30 kişiden oluşan gurup davayı izlemeye geldi.Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi'nde kurulan duruşma salonuna 872 sayfalık iddianame kapsamında 92. Sanıklı davanın üçüncü gününde sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Cezaevi önüne bugün Kocaeli Kültür Teşekkülleri Platformu adı altında 42 Sivil Toplum Kuruluşundan oluşan 30 kişilik gurup davayı izleme geldi. Cezaevi içinde basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunun söylenmesi üzerine gelen STK üyeleri sanıkların duruşma salonuna getirilişleri sırasında ? Kocaeli Vatan Nöbetinde", "Ey kukla feto! O yalan bu yalan şehitler, gaziler, darbe de mi yalan?" yazılı dövizler açtı. Cezaevi dışında STK temsilcilerine adına açıklama yapan Şahin Yaşlı "Buradan Kocaeli halkına şunu söylemek istiyorum FETÖ davalarının en önemli davası olan donanma ana davası burada başladı. Ama gördüğüm şu ki Kocaeli halkının bundan haberi yok çok ilgisiz ve alakasız. Bizim burada yapmak istediğimiz şey Kocaeli halkının bu davalara ilgisini toplamak ve burada Türkiye'nin en önemli davalarından birisinin başladığını bildirmek istiyoruz. Buraya sadece STK başkanları olarak geldik ama bundan sonra çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz. Kocaeli halkının dikkatini toplayana kadar bu eylemlerimiz devam edecek." dedi.STK'ların burada yapılan duruşmalara dikkatlerini çekmek istediklerini söyleyen Şahin Yaşlı konuşmasını söyle sürdürdü:



"Allaha hamdolsun ki kahraman milletimiz 15 Temmuzda vatanımıza, milletimize, devletimize, değerlerimize, demokrasimize karşı işgal hareketini Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlı duruşuyla önleyerek, tarihteki zaferlere bir yenisini eklenmiştir. Biz gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak halkımızın da diğer STK'ların da dikkatini burada yapılan duruşmalara çekmek istiyoruz. Bu davaları takip noktasında gösterilecek bir gevşemenin, diğer illerde ortaya çıkan bazı olumsuzluklara zemin oluşturulmasını istemiyoruz. Sandıktan yetki almadan iktidar olmaya çalışan her kurum, kuruluş, odak, parti, örgüt, vesayetçi bizim gönlümüzde bizim gözümüzde merduttur. Biz buna ne pahasına olursa olsun geçit vermeyeceğiz. dedi.