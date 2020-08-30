KOCAELİ Nakliye dolandırıcıları otelde yakalandı
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KOCAELİ Nakliye dolandırıcıları otelde yakalandı

Nakliye dolandırıcıları otelde yakalandıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinden İzmir'e gitmesi gereken temizlik malzemelerini kamyona yükleyerek kayıplara karışan 2 kişi, Kocaeli polisinin İstanbul Pendik'te gerçekleştirdiği operasyon ile saklandıkları otelde yakalandı.

30.08.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:38

Nakliye dolandırıcıları otelde yakalandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinden İzmir'e gitmesi gereken temizlik malzemelerini kamyona yükleyerek kayıplara karışan 2 kişi, Kocaeli polisinin İstanbul Pendik'te gerçekleştirdiği operasyon ile saklandıkları otelde yakalandı.

Geçtiğimiz 25 Temmuz günü Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir fabrikadan piyasa değeri 2 milyon TL olan temizlik malzemesi İzmir'e gitmek üzere bir kamyona yüklendi. Ürünlerin teslim tarihinde İzmir'deki alıcıya ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri, kamyonculara da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin S.P. ve E.E. isimli kişiler olduğunu belirledi. Benzer suçlardan 6 sabıka kaydı olan E.E. ile 10 sabıka kaydı olan S.P., İstanbul'un Pendik ilçesinde saklandıkları otele düzenlenen operasyon ile yakalandı. Fabrikadan çalınan temizlik malzemeleri Tuzla'daki bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ Nakliye dolandırıcıları otelde yakalandı

Kaynak: DHA

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