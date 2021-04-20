Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli ve Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK'deki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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