Kocaeli'den kısa kısa
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Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ş.S. yönetimindeki 41 P 4879 plakalı servis minibüsü, Adem Yavuz Mahallesi'nde Bağdat ve Yavuz Sultan Selim caddelerinin kesişiminde S.Y'nin kullandığı 41 P 881 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.

Öğrenci yurdunun çatısında yangın

Gebze'de öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde öğrenci yurdunun çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kandıra'ya bisiklet turu düzenlendi

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (KOBİDOS), Kandıra ilçesine bisiklet turu düzenledi.

İzmit'ten hareket eden gruba, Döngelli Karaaliler Mahallesi'nde mancarlı pide, ayran, peynir ve Kandıra karpuzu ikram edildi.

Buradan hareket eden bisikletli grup, geceyi Bağırganlı sahilinde kurdukları çadırlarda geçirdi. Ertesi gün sahilden Kerpe'ye geçen bisikletliler, Kaynarca ve Akmeşe üzerinden İzmit'e döndü.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da Bağırganlı'da bisikletli gruba eşlik etti.

Turan, burada yaptığı konuşmada, gençleri spor yapmaya teşvik etmek istediklerini belirterek, "Bu anlamda bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelmek, ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtmak ve sporun sağlıklı yaşamın vazgeçilemez parçası olduğunu vurgulamak için belediye olarak sporcularımıza ev sahipliği yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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