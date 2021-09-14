Kocaeli'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan özel halk midibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi 1802 Sokak'ta F.Y. idaresindeki 41 VL 555 plakalı tır ile H.H'nin kullandığı 41 J 4258 plakalı özel halk midibüsü çarpıştı.

Kazada sürücü H.H. ile 3 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Özel halk midibüsünün çarptığı yaya yaralandı

Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün çarptığı yayaya yaralandı.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.A.A. yönetimindeki 41 J 4359 plakalı özel halk midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye çarptı.

Kazada yaralanan H.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.A.A, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.