Kocaeli'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan özel halk midibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışan özel halk midibüsündeki 4 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi 1802 Sokak'ta F.Y. idaresindeki 41 VL 555 plakalı tır ile H.H'nin kullandığı 41 J 4258 plakalı özel halk midibüsü çarpıştı.

Kazada sürücü H.H. ile 3 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Özel halk midibüsünün çarptığı yaya yaralandı

Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün çarptığı yayaya yaralandı.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.A.A. yönetimindeki 41 J 4359 plakalı özel halk midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan H.Ş'ye çarptı.

Kazada yaralanan H.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.A.A, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Vildan Atasever
Spor Marcao Burak Yılmaz Mergim Berisha Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Meral Akşener Mustafa Demir Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaeli'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 09:02:45. #1.17#