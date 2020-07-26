Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi Anibal kavşağında 41 T 3088 plakalı ticari taksi, 41 LG 823 ve 14 AR 425 plakalı otomobiller ile 41 P 2577 plakalı minibüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 AR 425 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan D, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden araçların kaldırılmasının ardından kavşaktaki trafik normale döndü.

Kaynak: AA