Kocaeli'de yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı
19.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:56
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu